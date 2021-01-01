  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد البرلماني العربي يحذر من عواقب وتبعات الصمت الدولي إزاء ما يجري في فلسطين

الإثنين 27 سبتمبر 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد البرلماني العربي يحذر من عواقب وتبعات الصمت الدولي إزاء ما يجري في فلسطين



القاهرة /سما/

حذّر الاتّحاد البرلماني العربي، من عواقب وتبعات الصمت الدولي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان الاتّحاد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ أبناءِ شعبنا في القدس وجنين، حيث أقدمت على إعدام 5 شبان أمس الأحد.

وشدد على ما جاء في الاتفاقيات والنظم القانونية الدولية من توفير الحماية والرعاية لكلِّ من هو في ظروفٍ مماثلةٍ لما يعيشه الشعبُ الفلسطيني تحت وطأةِ الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وأصحاب الصوت الإنساني والديمقراطي الحر في كل العالم باتخاذِ الإجراءات الدولية اللازمة لمواجهة هذا الموقفِ، وتحميل المسؤولية الجنائية والقانونية كاملةً للحكومة الإسرائيلية، التي تعهدت بأنْ تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

كما أعرب الاتّحاد البرلماني العربي، عن تضامنه الكاملِ ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية، وكل ما يُسهم في محاسبة المسؤولِ أمام العدالة الدولية، ويحقق حلّ الصراع العربي-الإسرائيلي، عبر تفعيل "حلّ الدولتين" وتطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وعودة الحقوق لأصحابها الشرعيين، وعلى رأسها حقُ الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#الاتّحاد البرلماني العربي #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

أين وكيف تعيش المستشارة ميركل؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو يوسف: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" جمعت باسم شعبنا

اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

الصحة بغزة : موجة كورونا الثالثة في ذروتها ونتوقع موجة جديدة في هذا الموعد ..

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة عن عملية برقين: الاحتلال يزعم ضبط متفجرات وعبوات ناسفة لـ”خلية حماس”

الجهاد الاسلامي: كشف المقاومة هوية قائد الشاباك الجديد يعني عملياً أنه أصبح خارج الخدمة

الرئيس يعقب على قرار حزب العمال البريطاني: رسالة قوية لاسرائيل..والاحتلال نهايته قد اقتربت

القبة

ضابط إسرائيلي كبير يحذّر من تضرر الجبهة الداخلية بالحرب المقبلة: "القبة الحديدية ليست الحل الوحيد"

بينت

خطاب بينيت أمام الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية