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فتوح يثمن قرار حزب العمال البريطاني بفرض العقوبات على اسرائيل

الإثنين 27 سبتمبر 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يثمن قرار حزب العمال البريطاني بفرض العقوبات على اسرائيل



رام الله /سما/

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح قرار حزب العمال البريطاني بالاعتراف ان اسرائيل دولة تمارس جريمة نظام الفصل العنصري (الابارتهايد) في مؤتمره السنوي الاخير، وتصويت غالبية اعضاء الحزب بتنفيذ عقوبات على الاحتلال ووقف تجارة الاسلحة بين المملكة المتحدة واسرائيل والتجارة مع المستوطنات، وكذلك الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين. 

ورحب فتوح بقرارهم التاريخي وعمل حزب العمال على تصحيح خطأ بريطانيا التاريخي اتجاه الشعب الفلسطيني، وتسمية الامور بمسمياتها بوصف اسرائيل نظاما استعماريا وفصلا عنصريا، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال. 

وطالب فتوح على ضرورة ترجمة هذه القرارات الى أفعال على الارض باسرع وقت لإسترداد الحق الفلسطيني، ودعوة الاحزاب الاوروبية للحذو حذوهم وتطبيق القانون الدولي، وتحقيق العدالة لفلسطين.

#حركة فتح #روحي فتوح #حزب العمال البريطاني

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