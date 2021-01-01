فتوح يثمن قرار حزب العمال البريطاني بفرض العقوبات على اسرائيل

رام الله /سما/

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح قرار حزب العمال البريطاني بالاعتراف ان اسرائيل دولة تمارس جريمة نظام الفصل العنصري (الابارتهايد) في مؤتمره السنوي الاخير، وتصويت غالبية اعضاء الحزب بتنفيذ عقوبات على الاحتلال ووقف تجارة الاسلحة بين المملكة المتحدة واسرائيل والتجارة مع المستوطنات، وكذلك الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

ورحب فتوح بقرارهم التاريخي وعمل حزب العمال على تصحيح خطأ بريطانيا التاريخي اتجاه الشعب الفلسطيني، وتسمية الامور بمسمياتها بوصف اسرائيل نظاما استعماريا وفصلا عنصريا، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال.

وطالب فتوح على ضرورة ترجمة هذه القرارات الى أفعال على الارض باسرع وقت لإسترداد الحق الفلسطيني، ودعوة الاحزاب الاوروبية للحذو حذوهم وتطبيق القانون الدولي، وتحقيق العدالة لفلسطين.