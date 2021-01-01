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صحيفة إسرائيلية: حماس والجهاد تتعاونان بالضفة في العمل المسلح

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسرائيلية: حماس والجهاد تتعاونان بالضفة في العمل المسلح



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الإثنين، إن تحرك "حماس" في الضفة الغربية، يؤكد مرة أخرى، أنها مستعدة وترغب في جر الجيش الإسرائيلي لجولة قتالية أخرى مميتة".

وأضافت الصحيفة أن حماس أثبتت في مفاوضاتها حول إعادة إعمار غزة، عدم تخليها عن المقاومة المسلحة ضد "إسرائيل".

وحول العملية الإسرائيلية في جنين والقدس، نقلت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يراقب عددًا من الفلسطينيين يخططون لتنفيذ هجمات في عُمق الاحتلال".

وكشفت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا ينتمون لخلية أسستها حماس في الضفة، كما صادرت خمسة أسلحة". وفق زعمها

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يطارد عددا من أفراد الخلية، زاعمة أن بناء الخلية استغرق عدة أشهر إن لم يكن أكثر من عام.

وزادت الصحيفة على ذلك بقولها إن "استشهاد 3 من عناصر كتائب القسام ومعهم آخر من سرايا القدس، يؤكد أن حركتي حماس والجهاد تتعاونان في الضفة الغربية، كما تفعلان في إدارتهما لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

#حركة حماس #الضفة الغربية #الجيش الإسرائيلي #إعادة إعمار غزة #الجهاد الاسلامي #المقاومة الفلسطينية

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