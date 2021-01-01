مشعل: ارتقاء شهداء القدس وجنين يؤكّد صوابية طريق المقاومة

غزة /سما/

أجرى رئيس مكتب حركة حماس خالد مشعل، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً عوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال اشتباكات مسلحة في جنين والقدس.

وقال مشعل خلال الاتصال الهاتفي: "إنّ بسالة المقاومين أمام جنود الاحتلال وعناصر وحداته الخاصة؛ تؤكد أنّ جذوة المقاومة متقدة في نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني، ما يستدعي استمرار المحاولات لاستنهاض الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية، رغم ما تعانيه من ظروف صعبة، ويتطلب من باقي ساحات تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات؛ مزيدًا من الانخراط في مسيرة المقاومة".

وأضاف: "أنّ ارتقاء الشهداء الخمسة في القدس المحتلة وجنين القسام، تأكيد على صوابية طريق المقاومة، في ظل فشل كل الخيارات الأخرى"، داعياً إلى استنهاض الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مشعل، على اعتزاز "حماس" بالشهداء وتضحياتهم، والفخر بما قاموا به من بلاء حسن أمام جيش الاحتلال، موجهاً التحية والتقدير لعوائل الشهداء.

وشدد على أنّ المقاومة هي السبيل لدحر الاحتلال، وإجباره على الرحيل من بلادنا ومقدساتنا"، لافتاً إلى أنّ فصائل المقاومة مجتمعة وقادتها؛ سوف تبقى على الدوام وفية لدماء الشهداء، وتضحياتهم حتى تحقيق الانتصار على الاحتلال".