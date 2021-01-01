افتتاح العام الدراسي في الكلية العصرية الجامعية

افتتحت اليوم الكلية العصرية الجامعية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2022، حيث انتظمت الدراسة في ثلاثة وعشرين تخصصاً منها تسعة عشر تخصصاً مستوى الدبلوم المتوسط وأربعة تخصصات درجة البكالوريوس، وهي التمريض والقانون وإدارة السياحة والفندقة وإدارة الأعمال الالكترونية، ويتم التدريس في مبانيها الثلاثة في رام الله والبيرة وبيتونيا.
وحول الاستعدادات الأكاديمية والإدارية لهذا العام قال د. ربحي بشارات عميد الكلية العصرية الجامعية: لقد استقبلنا العام الدراسي بكامل استعداداتنا الأكاديمية والإدارية من أطقم متخصصة ومختبرات وبيئة تعليمية عصرية، توفر للطلبة إمكانيات الدراسة المحفزة.
وأضاف د. بشارات أن مختبرات المحاكاة التي أنجزتها العصرية في السنوات الأخيرة، لتكون مشابهة للمختبرات الحقيقية، ستمكن طلبتنا من التدريب النموذجي، وبالتالي يتعلم الطالب نظرياً ويطبق في بيئة تعليمية يتكامل فيها النظري والعملي.
وأكد أن “العصرية الجامعية” بعد أربعة عقود من انطلاق مسيرتها، باتت بخبراتها وسيرورتها مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية يشار إليها بالبنان، بالاستناد إلى تخصصاتها النوعية وخبراتها الأكاديمية والإدارية التي يتم اختيار أعضائها بعناية ودقة.
وأشار إلى أنه بعد هذه السنوات فإننا لا نبحث عن نجاح عادي، وإنما نسعى إلى التميز والتفوق، حيث من السهل أن تنجح، لكن التفوق يحتاج إلى سياق وأسس راسخة وعمل جماعي ومبادرات فردية، وكل هذا متوافر في العصرية الجامعية.