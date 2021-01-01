افتتاح العام الدراسي في الكلية العصرية الجامعية

رام الله /سما/

افتتحت‎ ‎اليوم الكلية العصرية الجامعية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2022، حيث ‏انتظمت الدراسة في ثلاثة وعشرين تخصصاً منها تسعة عشر تخصصاً مستوى الدبلوم المتوسط وأربعة ‏تخصصات درجة البكالوريوس، وهي التمريض والقانون وإدارة السياحة والفندقة وإدارة الأعمال الالكترونية، ‏ويتم التدريس في مبانيها الثلاثة في رام الله والبيرة وبيتونيا.‏

وحول الاستعدادات الأكاديمية والإدارية لهذا العام قال د. ربحي بشارات عميد الكلية العصرية الجامعية: لقد ‏استقبلنا العام الدراسي بكامل استعداداتنا الأكاديمية والإدارية من أطقم متخصصة ومختبرات وبيئة تعليمية ‏عصرية، توفر للطلبة إمكانيات الدراسة المحفزة.‏

وأضاف د. بشارات أن مختبرات المحاكاة التي أنجزتها العصرية في السنوات الأخيرة، لتكون مشابهة ‏للمختبرات الحقيقية، ستمكن طلبتنا من التدريب النموذجي، وبالتالي يتعلم الطالب نظرياً ويطبق في بيئة ‏تعليمية يتكامل فيها النظري والعملي.‏

وأكد أن “العصرية الجامعية” بعد أربعة عقود من انطلاق مسيرتها، باتت بخبراتها وسيرورتها مؤسسة تعليم ‏عالٍ فلسطينية يشار إليها بالبنان، بالاستناد إلى تخصصاتها النوعية وخبراتها الأكاديمية والإدارية التي يتم ‏اختيار أعضائها بعناية ودقة.‏

وأشار إلى أنه بعد هذه السنوات فإننا لا نبحث عن نجاح عادي، وإنما نسعى إلى التميز والتفوق، حيث من ‏السهل أن تنجح، لكن التفوق يحتاج إلى سياق وأسس راسخة وعمل جماعي ومبادرات فردية، وكل هذا ‏متوافر في العصرية الجامعية.‏