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أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس

الأحد 26 سبتمبر 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس



غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع،أن دماء شهداء القدس وجنين فجر اليوم ستظل وقوداً لاستمرار ثورة شعبنا ضد المحتل الصهيوني وإصرار متجدد على اقتلاعه وكنسه عن أرضنا، مضيفًا "لن تنكسر ثورة شعبنا وإرادته أمام جبروت الاحتلال".

وقال "ارتقاء شهداء اليوم هو نتاج التنسيق الأمني المتواصل مع الاحتلال الصهيوني وثمرة اللقاءات التطبيعية التي عقدتها قيادات من السلطة مع وزراء صهاينة، وأعضاء كنيست في رام الله قبل أيام".

وأشار القانوع إلى أن تلك اللقاءات شجعت الاحتلال مجدداً على ملاحقة المقاومة وقتل شبابها الثائرين وارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا.

وشدد على أن خيار مواجهة الاحتلال والتصدي له ومقاومته بكل الوسائل هو الأقدر على إرباك الاحتلال وإجباره على وقف جرائمه، وهو ما يتطلب من السلطة إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف اللقاءات التطبيعية معه.

#حماس #شهداء #جنين #القدس

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