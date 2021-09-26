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الفجوات كبيرة.. مصادر سياسية إسرائيلية: لا يوجد تقدم في ملف صفقة التبادل مع حماس

الأحد 26 سبتمبر 2021 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفجوات كبيرة.. مصادر سياسية إسرائيلية: لا يوجد تقدم في ملف صفقة التبادل مع حماس



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس بغزة، وأن الفجوات للتوصل لصفقة تبادل لا زالت كبيرة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن تلك المصادر قولها، إن ما ينشر من قبل قيادة حماس حول وجود تقدم هي مغالطات لا أساس لها، ويتم إطلاق تلك التصريحات لاعتبارات داخلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه التصريحات جاءت ردًا على تصريحات موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس والذي قال في تصريحات لصحيفة العربي الجديد إن هناك تطورًا كبيرًا قد يقود لصفقة تبادل.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت لـ “القدس” في الأسابيع القليلة الأخيرة إنه لا يوجد أي اختراق حقيقي في هذا الملف، وأن هناك محاولات من الوسطاء للتوصل لصياغة بعض المقترحات التي يمكن أن تحدث اختراقًا، إلا أنها حتى اللحظة تصطدم بتعنت الطرف الإسرائيلي الذي يرفض مبدأ الإفراج عن مئات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية.

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