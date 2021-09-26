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اشتباكات مسلحة واعتقالات ..

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم

الأحد 26 سبتمبر 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم



جنين/سما/

أفادت ميادر فلسطينية بأن "وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اختطفت شابين فلسطينيين خلال تواجدهما في محطة للمحروقات في جنين".

وقال شهود عيان " إن "الوحدات الخاصة استخدمت سيارة فلسطينية محملة بالخضار وحاصرت الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح البالغ 25 عاما أثناء تواجده داخل سيارته في محطة "النفاع" للمحروقات في المدينة، وانتزعته من سيارته تحت تهديد السلاح ونقلته لجهة مجهولة، علما أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين".

وأضاف أن "هذه الوحدة اختطفت الشاب محمد مازن السعدي، وهو أسير محرر لعدة مرات، ومطارد من قبل الاحتلال منذ شهرين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد بلدات برقين وكفردان غربي المدينة واعتقلت أربعة مواطنين فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين في المدينة وفي بلدة برقين.

وقالت مصادر محلية " إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا بلدة برقين بعشرات الجنود حيث يحاصرون منزلاً لأحد المواطنين ويطالبون من فيه بتسليم أنفسهم، فيما أطلق مقاومون النار باتجاه جنود الاحتلال في الشوارع والأزقة المجاورة.

وأضافت أن العملية العسكرية ببرقين ما زالت مستمرة حتى الآن فيما ينتشر الجنود ويخوض الشبان مواجهات مع القوة المقتحمة وسط أصوات انفجارات مستمرة، فيما تتواجد في المنطقة مركبات إسعاف تابعة لجيش الاحتلال.

كما تتواصل عمليات تمشيط واسعة في الجبال من قبل جيش الاحتلال في المنطقة الواقعة بين برقين واليامون وكفردان دون معرفة سبب التمشيط.

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