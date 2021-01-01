غانتس يهدد قطاع غزة: السـنوار شخص غير متوقع.. ولسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني

القدس المحتلة /سما/

وجه قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم، رسالة تهديد لحركة "حماس".

وقال غانتس وفق الـقناة "13" العبرية: إنّ يحيى السـنوار شخص غير متوقع، وهو يعكر صفو السلوك والنظام في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن لسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني من قطاع غزة "، لافتاً إلى أنّ السـنوار لم يطلق الصواريخ منذ عملية "حارس الأسوار".

وتابع: "إنّ من أطلق هم متمردون وقد قمنا بالرد بقسوة على كل حدث، ولم نتهاون في قضية البالونات ولا الصواريخ".

ونوه الى أن "عملية "حارس الأسوار" قد حققت جميع أهدافها، ومستوى الردع مرتفع ونرى ذلك في سلوكهم وردودهم".

وختم وزير الجيش الاسرائيلي تصريحه بالقول: إنهم يعرفون أننا أقوى، وإذا دعت الحاجة لأن نذكرهم بذلك سنفعل".