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فتح: رفض حماس واسرائيل لخطاب الرئيس يدلل على أنهما لا تريدان دولة فلسطينية

السبت 25 سبتمبر 2021 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: رفض حماس واسرائيل لخطاب الرئيس يدلل على أنهما لا تريدان دولة فلسطينية



بروكسل /سما/

 استنكر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها في اوروبا جمال نزال، هجوم "حماس"، على خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تحدث فيه للعالم عن المجازر المرتكبة بحق أبناء شعبنا.

وأكد نزال في حديث لقناة "عودة"، أن اسرائيل وحماس تشتركان برفض الشرعية الدولية، وكلاهما لا يريد دولة فلسطينية، فحماس تريد إمارة في غزة منحصرة لا تحكمها شرعية دولية، داعيا كل من يهاجم هذا الخطاب، إلى دراسته لأنه يذكر العالم بماهية القضية الفلسطينية ومحاور انتهاكات الاحتلال لها.

وشدد على وجوب قدوم حماس إلى مربع المصالحة وألا تطرح نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تخفف من حدة النزاع مع التاريخ الذي لم تكن جزءا منه ومحاربتها للكوفية الفلسطينية التي كانت وما زالت رمزا للتاريخ في وجه الاحتلال الاسرائيلي، دليل على ذلك، بالمقابل حركة فتح لن تلغي وجود حماس في حال استطاعت القدوم لمربع المصالحة.

#ثوري فتح #حركة حماس #جمال نزال

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