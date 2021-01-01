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وزير الثقافة يفتتح مهرجان “المونودراما” الفلسطينية

السبت 25 سبتمبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة يفتتح مهرجان “المونودراما” الفلسطينية



رام الله /سما/

افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، مهرجان المونودراما الفلسطينية، ضمن فعاليات احتفالية بيت لحم، عاصمة الثقافة العربية.

وقال أبو سيف، خلال الافتتاح، سيتم خلال المهرجان تقديم عروض فردية لعدد من الفنانين لما تشكله من مساحات هامة لهم للتعبير عن أنفسهم وعن هموم ومشاكل شعبنا، وستكون البداية في مدينة بيت لحم، ثم الانتقال لرام الله والناصرة وبقية المدن الفلسطينية.

بدوره، قدم الفنان احمد الطوباسي مدير مسرح الحرية، مسرحية عن واقع الشباب الفلسطيني الذين ترعرعوا جميعهم في ظروف قاسية، وقال:” كشعب فلسطيني نعيش ظروفا صعبة في ظل احتلال ظالم، يواصل اعتقال عدد كبير من الأسرى حاولت اظهار حياتهم الصعبة”

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف

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