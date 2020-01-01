  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مظاهرة إسرائيلية للاعتراض على اتفاق مع الإمارات

السبت 25 سبتمبر 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة إسرائيلية للاعتراض على اتفاق مع الإمارات



القدس المحتلة /سما/

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للاعتراض على اتفاق مع الإمارات بسبب مخاوف بيئية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم السبت، بأن العشرات من المنظمات البيئية تتظاهر ضد الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات، والخاصة بنقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وذكرت القناة العبرية أنه من المفترض مرور النفط إلى ميناء إيلات ومنه إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، عبر خط أنابيب يمر من اسرائيل، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

وعزت القناة العبرية كان سبب تظاهر جمعيات حماية البيئة الإسرائيلية ضد الاتفاق مع الإمارات إلى أن عمليات نقل النفط ستدمر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث طالب المتظاهرون وزراء الحكومة في بلادهم بالتصويت ضد أي اتفاقات مماثلة مع الإمارات.

يشار إلى أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قد أرجأت في شهر يوليو/تموز الماضي، تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى إسرائيل، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات إسرائيلية مدافعة عن البيئة.

وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020.

#الامارات #اتفاقيات أبراهام #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

العاروري يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: الانتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزءًا منها

نزوح كبير للمستثمرين ..سقوط تاريخي لليرة التركية

الأخبار الرئيسية

هنية يؤكد تمسك حركته بالوحدة الوطنية: مواجهات بيتا رسّخت ثلاث حقائق..

غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

مسؤول إسرائيلي: الأمريكيون يعتبروننا دولة محتلة.. وأصبحنا مسألة انقسام سياسي بين الحزبين

بعد مصادرتها أموال حماس.. أحمد مجدلاني يوجه رسالة للحكومة السودانية.. ويصف قرارها بـ"الحكيم"

"إسرائيل قلقة".. أكثر من 50% من قطع منظومة القبة الحديدية تصنّع في أميركا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية