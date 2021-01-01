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إختفاء آثار طالب من جنين يدرس في تركيا

السبت 25 سبتمبر 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إختفاء آثار طالب من جنين يدرس في تركيا



رام الله / سما /

لليوم الرابع على التوالي ، مع زال مصير الطالب علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة من بلدة برقين جنوب غرب جنين مجهولاً في الاراضي التركية .

وافادت عائلته في نداء عاجل ، أن ابنها الطالب في جامعة ” بينكيت ” في اسطنبول ، اختفت اثاره منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي ، ورغم الجهود المكثفة في البحث عنه والتواصل مع الجامعة ومعارفه وزملائه لم يتمكن احد من معرفة أي اخبار عنه ، مناشدة السلطة الوطنية ووزارة الخارجية متابعة قضيته مع الجهات التركية لمعرفة مصيره. الجدير ذكره ، ان والده الاسير عبد اللطيف حمادة يقبع في سجون الاحتلال .

#تركيا

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