إختفاء آثار طالب من جنين يدرس في تركيا

رام الله / سما /

لليوم الرابع على التوالي ، مع زال مصير الطالب علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة من بلدة برقين جنوب غرب جنين مجهولاً في الاراضي التركية .

وافادت عائلته في نداء عاجل ، أن ابنها الطالب في جامعة ” بينكيت ” في اسطنبول ، اختفت اثاره منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي ، ورغم الجهود المكثفة في البحث عنه والتواصل مع الجامعة ومعارفه وزملائه لم يتمكن احد من معرفة أي اخبار عنه ، مناشدة السلطة الوطنية ووزارة الخارجية متابعة قضيته مع الجهات التركية لمعرفة مصيره. الجدير ذكره ، ان والده الاسير عبد اللطيف حمادة يقبع في سجون الاحتلال .