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حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان

السبت 25 سبتمبر 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان



بيروت / سما /

هدد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، مساء الجمعة، بأن الحزب سيرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان، حتى ولو أدى رده إلى إندلاع حرب.

وأضاف قاسم، في لقاء عبر قناة المنار اللبنانية، أن حزب الله سيتعامل مع الحرب في حال إندلاعها، مشيراً إلى أن مخازن الحزب أصبحت ممتلئة بالأسلحة.

وأوضح أن حزب الله، يتعين عليه في بعض الأحيان بناء مستودعات جديدة لتخزين الأسلحة، مضيفاً أن الحزب لديه استراتيجية خاصة للتزود بالأسلحة وتخزينها.

يذكر، أن حزب الله أطلق نحو 19 صاروخاً تجاه مدن الاحتلال الإسرائيلي، في آب/ أغسطس، الماضي، رداً على غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان.

#نعيم قاسم #الشيخ نعيم قاسم #لبنان #اسرائيل

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