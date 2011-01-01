"الشاباك" يتدخل للتعامل مع العنف والجريمة في أراضي عام 48

الداخل المحتل / سما /

وجهت الشرطة الاسرائيلية رسالة إلى حكومة "بنيت" مفادها موافقتها على تدخل "جهاز الأمن العام الشاباك" في محاربة على الجريمة في اراضي عام 48.

وبحسب ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) خطة اندماج جهاز (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ما زالت قيد البحث، وهي الآن في مراحل الصياغة القانونية، وبحسب المصادر هناك إجماع في الحكومة الاسرائيلية للموافقة على الخطة.

في الأيام الأخيرة، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بهاشتاغ "حياة العرب مهمة"، أطلقه عدد من نشطاء تويتر وفيسبوك، والذي يهدف إلى الاشارة بعدم كفاءة الشرطة الاسرائيلية في التعامل مع العنف في المجتمع العربي. وقال أحد المبادرين، أن جريمة القتل التي وقعت خلال حفل زفاف في مدينة الطيبة كانت حافزًا لهذه المبادرة.