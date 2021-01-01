المالكي يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك

نيويورك / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم الجمعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وتطرق المالكي الى آخر المستجدات، والى كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة، والخيارات أمام الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في تتفيذ هذا الخطاب، عبر الآليات الواردة فيه.

وشكر المالكي الأمين العام، ومنظمة التعاون الاسلامي ومواقف دولها الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني منذ إنشاء المنظمة، وعبر عن ضرورة العمل الدولي المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المالكي والعثيمين على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، وعلى قضية فلسطين كقضية مركزية لمنظمة التعاون الإسلامي.

بدوره، عبر العثيمين عن شكره لوزير الخارجية، والثقة التي منحته إياها دولة فلسطين خلال ولايته وترؤسه لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعا للحفاظ على العلاقة المميزة، بما يحافظ على القدس قلب منظمة التعاون الإسلامي.