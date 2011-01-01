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الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة وتوليفة ادوية جديدة لعلاج كورونا

السبت 25 سبتمبر 2021 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة وتوليفة ادوية جديدة لعلاج كورونا



وكالات

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم بشكل رسمي، باستخدام توليفة من "كازيريفيماب" و "إيمديفيماب"، كعلاج ثالث ضد كوفيد-19، للمصابين بكورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة به، ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وأكدت المنظمة، في بيان، على أن "المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد كوفيد - 19 هما مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي".

وقامت شركة "رجينرون" بتطوير الدواء، وعمل مختبر "روش" على تسويقه باسم "رونابريف"، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادّة مصنّعة في المختبرات.

وأشارت المنظمة، إلى أن المفاوضات تجري مع مختبر "روش" بشأن "تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم"، كما حثت المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة "ريجينيرون".

#كورونا في فلسطين #كورونا #منظمة الصحة العالمية #جرعة ثالثة

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