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ارتفاع عدد الإصابات في نابلس جراء المواجهات مع الاحتلال إلى 90

الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الإصابات في نابلس جراء المواجهات مع الاحتلال إلى 90



نابلس /سما/

ارتفع عدد الإصابات في محافظة نابلس، جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى 90 إصابة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 90 إصابة بالرصاص الحي و"المطاطي" وبالاختناق، في بيتا وبيت دجن ودير الحطب، إضافة للشهيد محمد علي خبيصة من بلدة بيتا.

وأضاف جبريل أن الإصابات توزعت ما بين 17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و46 اختناق، و7 إصابات بقنابل غاز بشكل مباشر في بلدة بيتا، فيما أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في مواجهات بيت دجن، كذلك سجلت 3 حالات حروق جراء إصابات مباشرة بقنابل الغاز في دير الحطب.

#نابلس #قوات الاحتلال #مواجهات

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