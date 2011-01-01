‏فلسطينية مديرة أحد أهم مستشفيات نيويورك

واشنطن /وكالات/

عيّنت إدارة مستشفى لينوكس هيل جرينتش فيليج Lenox Hill Greenwich Village الموجودة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية الفلسطينية دينا بشارة عوض مديرة تنفيذية للمستشفى.

‏وجاء تعيين عوض بعد واحد وعشرين عاما من العمل في مستشفيات تابعة لنفس الشركة حيث كان آخر منصب لها نائبة المدير التنفيذي لمستشفى جامعة ستاتن ايلاند الأمريكية في منطقة ستاتن ايل.

‏وتقول عوض إنها بدأت عملها كمتدربة بعد التخرج من جامعة جورج واشنطن وترفعت في نفس الشركة لغاية وصولها إلى الموقع الجديد. “لا شك أن وصولي الى هذا الموقع جاء بسبب تعاون الكثيرون والإرشاد والتوجيهات من كبار العاملين في المستشفى”.

‏ولدت دينا عوض في بيت لحم وتخرجت من مدرسة طاليتا قومي في بيت جالا وثم التحقت للتعليم الجامعي في امريكا.

‏ تعيش دينا عوض وانغ في الولايات المتحدة مع زوجها سامي وانغ وأولادهم الثلاث منذ تخرجها الجامعي وتقوم حاليا بزيارة لفلسطين قبل توليها المنصب الجديد.