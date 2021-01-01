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يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..



القدس المحتلة / سما /

مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسقوط الحكومة التي تدعمها ، كشفت صحيفة يديعوت احرنوت تدخل اسرائيل في عملية "إنقاذ" الكثيرين وتهرييهم من هناك.

وفي الأسابيع الأخيرة وبالتعاون مع المسؤولين الإسرائيليين ودول الخليج ، تم إنقاذ عدد غير قليل من الأفغان الذين كانت حياتهم في خطر بسبب صعود حكم طالبان.

وكجزء من العملية، ومن خلال دولة ثالثة ، تم تهريب عشرات النساء الأفغانيات - ولا سيما فريق الدراجات النسائي و تطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى عوائلهم.

وتم إجلاء هؤلاء من أفغانستان إلى الإمارات لحين الانتهاء من عملية ترتيب لجوئهم إلى كندا.

كان التحدي الرئيسي للعملية هو العثور على بلد يوافق على قبول طالبي اللجوء الأفغان ، وتم إجراء اتصالات مع كندا ، والتي تأخرت بسبب الانتخابات هناك.

وحسب يديعوت فانه وبسبب الحاجة الملحة لإخراج الأفغان من هناك ، طلب منظمو عملية الإنقاذ من وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد منح اللجوء المؤقت للاجئين من أفغانستان ، كمحطة عبور فقط حتى يتم نقلهم إلى كندا.

فيما رفضت شاكيد المقترح ما حدا بنقل اللاجئين الأفغان إلى الإمارات العربية وحيث يتم منحهم لجوء مؤقت حتى يتم نقلهم إلى حياة جديدة في كندا.

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