احذر استخدامها لفترات طويلة.. إليك أضرار ومخاطر العدسات اللاصقة

وكالات / سما /

استخدام العدسات اللاصقة بات من أكثر الأمور روجاً بين النساء في الوقت الحالي، وسواء أكانت لاستخدامات طبية أو جمالية، فإن للعدسات اللاصقة أضرار ومخاطر صحية تنعكس على العينين أبرزها:

– عدوى العين

يرجع السبب جزئياً لأنها تؤدي إلى زيادة وتيرة ملامسة العينين أكثر من المعتاد، ويعتبر أكثر أنواع عدوى العين شيوعاً هو التهاب القرنية.

الذي ينتج عن تعرض العينين للغبار والبكتيريا والفيروسات، وفي حالات نادرة طفيليات العين، ما يؤثر في القرنية ويسبب الألم والاحمرار وتشوش الرؤية وتهيج العين.

– تندب القرنية

ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، فقد يتسبب ذلك في التهاب القرنية وإصابتها، ما قد يؤدي إلى تندبها وإلحاق ضرر دائم ببصرك، فضلاً عن ألم حاد.

– متلازمة جفاف العين

تعتبر الحكة والتهيج والجفاف واحمرار العين من بين أكثر الشكاوى شيوعاً بين مستخدمي العدسات اللاصقة.

وهذه الأعراض غالباً تشير لمتلازمة جفاف العين، التي تحدث في العادة بسبب ارتداء عدسات لاصقة غير مناسبة.

– تدلي الجفن

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة الصلبة أكثر عرضة لخطر الإصابة بتدلي الجفن بـ20 مرة.

– تقرحات القرنية

يمكن أن تسبب التهابات العين تقرحات القرنية، لأن مرتدي العدسات اللاصقة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات العين.

كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بقرحة القرنية، وهي تقرحات مؤلمة ومفتوحة على الطبقة الخارجية من القرنية، وغالباً تحدث بسبب ارتداء العدسات لفترات طويلة.

– حرمان العين من الأكسجين

وضع العدسات اللاصقة مباشرة على العين وتغطيتها للقرنية بأكملها، يخفض كمية الأكسجين التي تصل إلى العينين.

ما يضر بصحة العينين، وكلما طالت فترة التلامس في عينك، قل الأكسجين الذي تحصل عليه عينك.

– تباطؤ رد فعل العين

قد يؤدي استخدام العدسات اللاصقة إلى تباطؤ الآلية الوقائية، التي ترسل الإشارة للجفن لينغلق، لمنع الصدمات المباشرة.