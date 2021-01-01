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السيسي امام الجمعية العامة : يجب دعم "الاونروا" تمهيدا لاعادة اعمار غزة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي امام الجمعية العامة : يجب دعم "الاونروا" تمهيدا لاعادة اعمار غزة



نيويورك /سما/

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، أنه لا سبيل للاستقرار في الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، عبر التفاوض استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصــمتها القـدس الشـرقية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية، كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية إليه، وحث الأطراف المانحة على دعم وكالة "الأونروا" تمهيدا للقيام بعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.

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