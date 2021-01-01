الإعلامي الحكومي يوضح آلية التعامل مع كورونا في غزة: نحن في ذروة الموجة الثالثة

غزة /سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، مساء اليوم، أن الاعتبارات الحكومية في كل موجة مختلفة، في الأولى كان الإجراء هو التشديد على المعابر، وفي الثانية كان الإجراء هو ضمان الحجر المنزلي، أما اليوم فآلية التعامل يعتمد على مقومات التطعيم والمناعة جراء الإصابات في الموجتين الأولى والثانية.

وأوضح معروف في تصريخ صحفي، أن قطاع غزة في ذروة الموجة الثالثة من جائحة كورونا وشهدنا سرعة في انتشار الفيروس وازديادً في أعداد الإصابات، منها الحرجة والأخرى في العناية المكثفة.

وأضاف: اتخذنا قرارًا وفق المعطيات باستمرار الحياة، ومعدلات الإصابة رغم ارتفاعها هي مستقرة، ولدينا مناعة مجتمعية بعد الموجتين الأولى والثانية، وتطعيم آلاف المواطنين وهذا ساعد في عدم الذهاب نحو إجراءات جديدة.