بلاغ في مصر ضد فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز

وكالات / سما /

تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس "حملة تطهير المجتمع" في مصر ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، ضد فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز، لاتهامها بنشر "الفسق والفجور".

وذكر فرحات في بلاغه أن "فتاة التيك توك منة عبد العزيز ظهرت خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس تظهر مفاتنها، وتحرض على الفسق والفجور مجددا".

وأضاف: "عندما خرجت فتاة تيك توك منة عبد العزيز علينا في قضية اغتصابها، تعاطفنا معها جميعا، ثم سرعان ما خرجت بعد قرار جهات التحقيق بإيداعها أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلا من الحبس الاحتياطي، ولكن يبدو أنهم فشلوا، أو إنها تهوى عالم الانحراف لتظهر مرة أخرى في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحرض على الفسق والفجور".

وأكد أنه وفقا لـ "المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة، كما إنه وفقا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري".