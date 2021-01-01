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ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال في غزة

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال في غزة



غزة / سما /

​قالت رئيس لجنة مكافحة كورونا في مشفى النصر للأطفال شيرين عابد، إن ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال في الموجة الحالية بغزة هو الأعلى منذ بدء "جائحة كورونا".

ونوّهت "عابد" أن هناك زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في انتشار التهابات الجهاز التنفسي المسمى التهابات الشعب الهوائية الصغرى التي تصيب المواليد وحتى عمر العامين.

وتشير "عابد" إلى أن هناك تحور فيروسي نتيجة التحورات الفيروسية العالمية ودخول كورونا؛ ما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال والمواليد في الموجة الثالثة بغزة مقارنة بالموجتين الأولى والثانية".

وأفادت "عابد" بزيادة أعداد الإصابات المرتادة على مشفى النصر والرنتيسي من الأطفال المصابين بـ "كورونا"، لافتةً إلى زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المبيتة والمترددة على قسم الاستقبال والمحولة على قسم الفرز".

وذكرت "عابد" أن أعراض إصابات كورونا لدى الأطفال هو الارتفاع في الحرارة، الرشح، الزكام، والتهاب الحلق، موضحةً أن نسبة قليلة تعاني صعوبة في التنفس".

وتنصح "عابد" الأهالي الذين لديهم مصابين أطفال بـ "كورونا" الاطمئنان على حالتهم، وإعطائهم "باراسيتمول وأكمول" منزلي.

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