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مصرع مواطنيْن اثنين بحادث سير في قلقيلية

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنيْن اثنين بحادث سير في قلقيلية



رام الله / سما /

​لقي مواطنان مصرعهما مساء الاثنين إثر تعرضهما لحادث سير وقع بين مركبتين على شارع قلقيلية - نابلس بالقرب من مدخل قرية كفر لاقف شرقي مدينة قلقيلية .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وبعد ورود إشارة  لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وجود حادث سير بين مركبتين بالقرب من مدخل قرية كفر لاقف على شارع نابلس - قلقيلية .

وعلى الفور تم تحريك مركبات الإسعاف للمكان وتبين وفاة شابين بالعشرينات من عمرهما من مدينة قلقيلية جراء الحادث وتم نقلهما لمشفى درويش نزال الحكومي  في المدينة .

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .

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