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هكذا ردّ الأسير أيهم كممجي على ضابط إسرائيلي وصفه بـ"البطل والشجاع"!!!

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ردّ الأسير أيهم كممجي على ضابط إسرائيلي وصفه بـ"البطل والشجاع"!!!



رام الله /سما/

كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذر أبو أحمد عن تفاصيل جديدة من حكاية الأسير أيهم كممجي الذي اعتقلته قوات خاصة إسرائيلية فجر أمس من جنين.

وقال أبو أحمد إن الضابط بقوات الاحتلال الذي اعتقل أيهم قال له “أنت بطل ابن بطل وشجاع ابن شجاع وما فعلته بنا ليس قليلًا”.

لكن المفاجأة برد الأسير أيهم كممجي، فحسب محاميه منذر أبو أحمد فإن أيهم أجابه بأن هذه شهادة عدو لا يفتخر بها.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات بعد محاصرتهما داخل مبنى في الحي الشرقي بجنين وتهديدهما بنسف المبنى الذي يتحصنان به ما دفعهما للتسليم دون قتال حفاظًا على حياة أصحاب المبنى.   

#أيهم كممجي #الاسرى الستة #نفق الحرية #اسرى جلبوع

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