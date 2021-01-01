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المرور تُصدر تعليمات للمواطنين قُبيل البدء بإزالة برج الجوهرة

الإثنين 20 سبتمبر 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرور تُصدر تعليمات للمواطنين قُبيل البدء بإزالة برج الجوهرة



غزة /سما/

نوهت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، لوجود إغلاقات على الطريق بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة بالكامل القائم على مفترق "الصحافة" "ضبيط سابقًا" في شارع الجلاء، وذلك ابتداءً من عصر يوم غدٍ الثلاثاء.

وفيما يلي إغلاقات الطريق وفق بيان لها:

1. سيتم إغلاق كلي لشارع الجلاء، السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتي مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، مع عمل ممر مشاة في السايد الشرقي.

2- سيتم إغلاق كلي لشارع الوحدة، السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتي مفترق برج شوا وحصري، مع عمل ممر مشاة في السايد الجنوبي. 

3 - تحويل شارع اليرموك من مفترق أبو خضرة حتى المحاكم باتجاه واحد، من الجنوب باتجاه الشمال . 

4 - تحويل الشارع الواصل من مفترق شركة جوال حتى تقاطع شارع اليرموك باتجاه واحد، من الغرب باتجاه الشرق . 

وأهابت "المرور" بغزة، بالسائقين الكرام ومستخدمي الطريق الالتزام بتعليمات وتوجيهات الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة حفاظا على سلامتهم وتفاديا لوقوع حوادث سير في محيط المكان. 

#غزة #شرطة المرور

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