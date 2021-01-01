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عائلة أيهم كممجي وأهالي بلدته يثمنون احتضان ودعم أسرة ابو جعفر لابنهم

الإثنين 20 سبتمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة أيهم كممجي وأهالي بلدته يثمنون احتضان ودعم أسرة ابو جعفر لابنهم



جنين /سما/

قام وفد من أهالي بلدة كفردان وأسرة الأسير أيهم كممجي، اليوم الاثنين، بزيارة تقدير وشكر لمنزل عائلة الأسير عبد الرحمن أبو جعفر في مدينة جنين، والذي اعتقلته قوات الاحتلال مع الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، بتهمة مساعدتهما وتوفير المأوى والدعم لهما.

وثمن والد أيهم وممثل الوفد، الدور الوطني والبطولي الكبير الدي جسدته أسرة أبو جعفر لحماية فرسان نفق جلبوع رغم المخاطر وتهديدات الاحتلال، معبرين عن الاعتزاز والفخر والشكر باسم كل أحرار فلسطين لهذا المنزل وللعائلة التي تمثل صورة مشرفة لشعبنا في الوفاء والعطاء والانتماء لفلسطين والحرية.

وشكرت عائلة ابو جعفر عائلة كممجي وأهالي بلدة كفردان، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة ان ما قدمته، واجب والتزام بالموقف الوطني اتجاه الاسرى اللذين نالوا حريتهم بأيديهم.

واضافت عائلة أبو جعفر “ان أيهم ورفاقه .. ليسوا أبناء بلدة كفرذان ومحافظة جنين أوعائلة الكممجي فقط، بل هم أبناء كل فلسطيني وأحرار العالم أجمع الذي دعموهم وتمنوا لهم النجاة من الاحتلال، وأكدوا أن قضية الأسرى محورية وعلى الجميع مساندتهم.. وماقامو به هو جزء من مساندة هذه القضية ودعم الأسرى”.

وتمنى الجميع الحرية للأسير عبد الرحمن وكافة أبطال الحرية في سجون الاحتلال.

#أهالي بلدة كفردان #ايهم كممجي #الأسير عبد الرحمن أبو جعفر #جنين

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