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عدنان : إعادة اعتقال كتيبة جنين لن يمحو هزيمة الاحتلال بعملية انتزاع الحرية

الأحد 19 سبتمبر 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان : إعادة اعتقال كتيبة جنين لن يمحو هزيمة الاحتلال بعملية انتزاع الحرية



رام الله / سما /

عقب القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر عدنان، على اعتقال جيش الاحتلال لأبطال عملية انتزاع الحرية.

وقال عدنان في تصريح صحفي: "إذا انتهت مطاردة أقمار فلسطين الستة فنورهم وانتصارهم لن تحده قيود ولا سجون".

وشدد على أن إعادة اعتقال كتيبة جنين لن يمحو هزيمة الاحتلال بعملية انتزاع الحرية من "جلبوع".

وأضاف عدنان "ستبقى جنين وأسراها شوكة في حلق المحتلين وكل يوم سنقول لهم (علم عليكم محمود)".

وذكر أن من أقدم على كسر الاحتلال ومواجهته بالحرية يدرك أن أحد الإحتمالات إعادة الاعتقال وتجهز لما هو أعظم.

ودعا عدنان جماهير شعبنا لعدم التوقف عن نصرة الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة من هم في العزل والعقوبات والإضراب عن الطعام.

وتابع عدنان "إخوتنا فعلوا كل شيء للحرية والعزة والكرامة وواجب الـ٤٦٠٠ على كل شعبنا وأمتنا وأحرار العالم".

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