والد الأسير كممجي: نجلي سلم نفسه لجيش الاحتلال خوفا على حياة المواطنين

رام الله / سما /

​أكد والد الأسير أيهم كممجي، أن نجله الآسير الهارب من سجن جلبوع هاتفه قبل اعتقاله وأخبره بتسليم نفسه لجيش الاحتلال.

وأوضح والد الأسير، أن نجله أبلغه أن محاصر و سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله.

وفي سياق متصل وصلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال خلال عملية اعتقال الآسيرين الفارين من سجن جلبوع.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقال الأسيرين الفارين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات بعد محاصرتهما في جنين

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.