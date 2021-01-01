  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والد الأسير كممجي: نجلي سلم نفسه لجيش الاحتلال خوفا على حياة المواطنين

الأحد 19 سبتمبر 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد الأسير كممجي: نجلي سلم نفسه لجيش الاحتلال خوفا على حياة المواطنين



رام الله / سما /

​أكد والد الأسير أيهم كممجي، أن نجله الآسير الهارب من سجن جلبوع هاتفه قبل اعتقاله وأخبره بتسليم نفسه لجيش الاحتلال.

وأوضح والد الأسير،  أن نجله أبلغه أن محاصر و سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله.

وفي سياق متصل وصلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال خلال عملية اعتقال الآسيرين الفارين من سجن جلبوع.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقال الأسيرين الفارين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات بعد محاصرتهما في جنين

وداهمت  قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو مرّوع.. جماعة الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص مدانين باغتيال صالح الصماد

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

يديعوت: الإسرائيليون يعارضون تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

اسرى

مصادر فلسطينية تنفي.. يديعوت تكشف : هكذا ضلل و اعتقل الجيش الإسرائيلي الاسيرين كممجي و انفيعات

جيش الإحتلال الاسرائيلي يتأهب استعدادًا لإطلاق صواريخ من غزة

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين ايهم كممجي ومناضل انفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

0-

هكذا ترسم إسرائيل سيناريوهات المواجهة العسكرية القادمة مع غزة ولبنان

"نفق الحرية" لم يفاجئ المنظومة الأمنية!.. واللا يتحدث عن الحساب الطويل لـ”إسرائيل” مع الجهاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية