  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إصدار جديد للدكتور نبيل طنوس يسلط الضوء على شعر راشد حسين

السبت 18 سبتمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصدار جديد للدكتور نبيل طنوس يسلط الضوء على شعر راشد حسين



رام الله /سما/

 صدر عن دار الرعاة للدراسات والنشر وجسور ثقافية رام الله وعمان كتاب “راشد حسين ويسكنه المكان- دراسات وقصائد مختارة” للباحث والأكاديمي والمترجم الفلسطيني الدكتور نبيل طنوس.

ويقع الكتاب في 184 صفحة، أما لوحة الغلاف فكانت من تصميم الفنان محمد جولاني، وراجع الكتاب لغويا وحرره الدكتور عصام عساقلة.

ويقول الأستاذ حسن عبادي في كلمة مقتضبة على الغلاف الأخير إن الكتاب “جاء بعيدًا عن القولبة النمطيّة، بعيدًا عن الشعاراتيّة المقيتة، التقديس والتأليه، مُطعَّمًا بثقافة كاتبه ومعرفته، بأسلوبه البسيط، ممّا لا يقلّل من عمقه وشموليّته”.

وبدأ الكتاب بتوطئة بقلم الباحث د. طنوس يبين فيها علاقته وتعلقه بشعر راشد حسين وهو على مقاعد الدراسة، ثم تلتها كلمة لأسرة الشاعر راشد حسين وضح فيها شقيقه كمال حسين اغبارية الظروف السياسية التي نشأ فيها أخوه راشد وتنقله في عدة أماكن ثم سفره إلى أمريكا حتى استشهاده في نيويورك بتاريخ 1/2/1977، ودفنه في قرية مصمص في الداخل الفلسطيني المحتل، ويهدف الكتاب إلى أن يضيء على شعر شاعر وصف أنه “رائد أدب المقاومة شعرا ونثرا”.

واشتمل الكتاب في قسمه الأول على دراسة ومقالتين، سبق للدكتور طنوس أن نشرها جميعاً عام 2020، فقد نشرت دراسة “المكان في شعر راشد حسين” في مجلة المجمع، ومقالة “توظيف الألوان في شعر راشد حسين”، ونشرت في مجلة “شذى الكرمل”، في حين نشرت مقالة “المرأة في شعر راشد حسين” في جريدة الاتحاد.
ويحيل الباحث القارئ إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي استند عليها في دراسته لهذه الثيمات الثلاث (المكان، والألوان، والمرأة).

أما القسم الثاني من الكتاب، فيختار الباحث مجموعة من قصائد راشد حسين ليعيد نشرها، وبلغ عددها 34 قصيدة، واختارها من ديوان “مع الفجر” و”صواريخ” و”أنا الأرض لا تحرميني المطر”، ومن المجموعة الكاملة.
ويختم الباحث كتابه بملخص يتناول فيه سيرة الشاعر راشد حسين وأعماله الأدبية وأبرز الدراسات التي تناولت أشعاره، ويزود الباحثين والقراء بمجموعة من الروابط لأشرطة الفيديو التي تناولت راشد حسين أو جانبا من حياته أو بعض قصائده الصوتية أو المغناة، وكلها متوفرة على موقع اليوتيوب.

يذكر أنه صدر للدكتور طنوس 14 كتاباً لتدريس العبرية، ونشر عشرات الأبحاث في النقد الأدبي والتربية، وصدر له كذلك 7 كتب شعر ترجمها من العربية إلى العبرية، وسيصدر له قريبا كتاب “100 قصيدة مختارة” من أشعار محمود درويش، كما حاز على جائزتين إحداهما عام 1990، والثانية عام 2018.

#نبيل طنوس

الأكثر قراءة اليوم

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

فيديو مرّوع.. جماعة الحوثي تعدم 9 أشخاص رميا بالرصاص مدانين باغتيال صالح الصماد

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

كتاب جديد: ترامب يكشف أن ولاء كوشنر للإسرائيليين أكثر من ولائه لوطنه

الكشف عن تفاصيل رسالة الاسير محمود العارضة لوالدته وهذا ما جاء فيها

الأخبار الرئيسية

الصحة : 19 حالة وفاة و730 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

فصائل المقاومة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

لجنة الانتخابات تكشف مواعيد وآلية إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف عن سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية