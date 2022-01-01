السراج: قطر أبلغتنا بتأجيل مشاريع إعمار البنية التحتية لمطلع عام 2022

غزة / سما /

أكّد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أنّ اللجنة القطرية لإعمار غزة أبلغتنا بتأجيل مشاريع إعمار البنى التحتية لمطلع العام المقبل 2022.

وأوضح السراج في تصريحات صحفية، أن تأجيل المانحين لمشاريع البنى التحتية والشروع بإصلاح المنازل المدمرة فقط هو أمر مقلق خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذراً من حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة والمحلات التجارية.

وبيّن أنّه لا نعلم ماذا حصل تحت الأرض حتى اللحظة نتيجة عدم توفر التمويل، معربًا عن خشيته بأنّ يكون هناك تكسير أو خراب في الأنابيب الموجودة على أعماق كبيرة من الأرض، وهذا قد يُنذر بتسريب مياه الأمطار في أوقات المنخفضات الجوية.

وشدد السراج، على أنّ الوضع يُنذر بالخطر الشديد، مشيرًا إلى أنّ خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار تعرضت لاهتزازات عنيفة، بأعماق كبيرة في الأرض خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأشار إلى أنّ طواقم البلدية قامت بصيانة عاجلة ومؤقتة لبعض البنى التحتية في غزة؛ لضمان خدمة مياه الصرف الصحي.