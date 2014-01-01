قائد عسكري اسرائيلي: قوة حماس تعاظمت منذ مايو الماضي.. هذا ما سيحدث حال اندلاع حرب مزودجة

القدس المحتلة / سما /

قال "إيلي شربيط" رئيس سلاح بحرية الاحتلال السابق إن سلاح البحرية خلال الفترة الماضية زاد من عملياته لثلاثة أو أربعة أضعاف.

وقال شربيط في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت، إنه حتى حرب عام 2014 كان سلاح البحرية يظن بأن جنوده قادرون على التعامل مع عناصر المقاومة بعد اجتيازهم الحدود البحرية ووصولهم إلى شواطئ فلسطين المحتلة ولكن هذه الحرب غيرت من هذه النظرية، حيث شهدت حرب تسلل 4 مقاومين إلى شاطئ "زيكيم" جنوب فلسطين المحتلة.

وأضاف أن هذه العملية أعطت درساً للاحتلال ولسلاح البحرية بأنه يجب التعامل مع تهديد المقاومين والتسلل البحري بدءاً من المخطط لهذه العملية وليس الانتظار عند وصول المقاومين للشاطئ.

وذكر رئيس سلاح البحرية السابق بأن قوة حركة حماس منذ حرب سيف القدس في شهر مايو الماضي بدأت تتعاظم مجدداً بشكل كبير.

وحول حزب الله يقول "شربيط" بأن الحزب يمتلك عشرات أو مئات الصواريخ المخصصة لاستهداف سلاح البحرية الإسرائيلي.

ودعا إلى تخليص حزب الله من هذه القدرات بسرعة كبيرة وأكد بأنه لا يمكن التخلص من هذا التهديد بنسبة 100%.

وأضاف "شربيط" بأنه في حال اندلاع حرب مزودجة مع حزب الله في لبنان والمقاومة في غزة فإن "إسرائيل" ستقوم بإيقاف العمل في مينائي حيفا وأسدود حتى لا تشكل أهدافاً للمقاومة.

وحول بيع ألمانيا لغواصات إلى مصر يقول "شربيط" بأن مصر ليست عدواً لإسرائيل، ولكن يجب أن تتجهز "إسرائيل" لأية تطورات قد تحدث مثل تغير نظام الحكم في مصر، وقد تتغير الظروف في أي وقت.