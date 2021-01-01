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حماس توضح موقفها من إجراء الانتخابات..

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح موقفها من إجراء الانتخابات..



غزة /سما/

كشف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، عن وجود مشاورات داخلية تجري في أطر الحركة بشأن الانتخابات المحلية التي أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية موعد عقدها.

وقال القانوع في تصريحات صحفية، "نحن في حالة تشاور داخل أطر الحركة بشأن إعلان حكومة اشتية إجراء الانتخابات المحلية الخاصة بالبلديات ونجري مشاورات مع بقية الفصائل الفلسطينية كون الإعلان جاء منفرداً".

وأضاف: "نعتبر في حركة حماس أن الانتخابات منهج أصيل ونعمل جميعاً على تطبيقه في كل المستويات والانتخابات هي حق طبيعي لشعبنا الفلسطيني بشأن تمثيله في كافة المستويات القيادية والخدمية".

وأردف الناطق باسم حماس: "نحن نؤمن بمسار الانتخابات كاستحقاق طبيعي لأبناء شعبنا من أجل اختيار من يمثلهم على صعيد البلديات أو التشريعي أو المجلس الوطني وعملنا على كل المستويات للوصول إلى الانتخابات".

#حركة حماس #الفصائل الفلسطينية #انتخابات الهيئات المحلية #الحكومة الفلسطينية

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