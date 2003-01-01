انتخاب الإعلامي وليد بطراوي لعضوية المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة

فيينا /سما/

انتخبت لجنة الترشيح التابعة للمجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة (الشبكة العالمية للمحررين والناشرين والصحفيين البارزين من أجل الصحافة المستقلة)، الإعلامي الفلسطيني وليد بطراوي عضوًا في المجلس التنفيذي للمعهد.

ويعتبر المعهد ومقره العاصمة النمساوية فيينا الذي تأسس عام 1950 أقدم مؤسسة عالمية تدافع عن الصحفيين في العالم، وضمت جلسة الانتخابات الأعضاء الحاليين والمرشحين.

وقال بطراوي إن الانضمام لمجلس المعهد سيوفّر فرصة لدعم حرية الصحافة ليس فقط في العالم العربي، بل للتأثير على السياسات الإعلامية العالمية.

ويعمل بطراوي حاليًا، مدربًا ومستشارًا في مجال الإعلام والاتصال، وقد تنقل في مؤسسات إعلامية دولية مختلفة منها هيئة الإذاعة البريطانية وقناة الجزيرة الإنجليزية. كما انه حاصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري من جامعة ليستر في بريطانيا، وحائز على جائزة "ناتالي" للصحافة العالمية لعام 2003 التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عبر الاتحاد الدولي للصحفيين سنويًا، لصحفيين تميزوا في الكتابة حول حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية.

وفي سياق متصل، تم اختيار الصحفية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة بتيل، كرئيسة لمجلس الإدارة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب عبر تاريخ المؤسسة. كما تم انتخاب الإعلامية الأردنية عطاف الروضان في عضوية المجلس، لتصبح أول امرأة عربية تنال هذه العضوية.

وقالت الروضان، وهي مديرة راديو البلد في العاصمة الأردنية عمان، إن هذه العضوية تشكّل فرصة مهمة للتأثير على الرأي العام والدفاع عن حقوق التعبير والصحافة على منصة عالمية.

وستشغل الروضان مكان الصحفي داود كتاب الذي شغل المنصب لمدة فترتين، وهو الحد الأقصى حسب النظام الداخلي للمعهد الدولي.

وقال كتاب: "بعد العمل في المجلس لمدة سبع سنوات، أنا سعيد أن يكون الجيل الجديد في مواقع متقدمة من هذه المؤسسة العالمية والتي تهدف للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في العالم".

وتأسس معهد الصحافة الدولي عام 1950 بهدف الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين. ويعتبر أحد أهم المؤسسات الإعلامية العالمية التي تشمل ناشرين وكبار الإعلاميين من كافة أنحاء العالم.

ويضم المجلس التنفيذي للمعهد ما بين 24 و28 محررًا دوليًا رائدًا وخبيرًا في وسائل الإعلام، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لأعضاء المعهد الدولي للصحافة لمدة ثلاث سنوات، والتي يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية، بحد أقصى لفترتين.

وتعتبر عضوية مجلس إدارة المعهد مهمة للصحفيين والصحفيات لتبادل الخبرات والأفكار مع المحررين ومديري وسائل الإعلام لتطوير استراتيجيات مشتركة لدعم الصحافة المستقلة وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.