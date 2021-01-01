  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع اشتيه مع وزيرة خارجية النرويج: استعراض الأزمة المالية ومسار سياسي ينهي الاحتلال

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع اشتيه مع وزيرة خارجية النرويج: استعراض الأزمة المالية ومسار سياسي ينهي الاحتلال



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن سوريد، عبر الفيديو، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ترتيبات عقد مؤتمر المانحين.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، والتي فرضها الحصار المالي لإدارة ترمب، إضافة إلى جائحة "كورونا"، والحاجة إلى تعزيز الإمكانيات المالية والتعافي الاقتصادي.

وبحث اشتية خلال الاجتماع سبل عقد اجتماع المانحين في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج وجاهيا، وأن تكون على رأس أولويات هذا الاجتماع الحديث عن مسار سياسي ينهي الاحتلال، كونه المتسبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجهها، بالإضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والنرويج.

وطالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل لإلزامها بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة لديها.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #خارجية النرويج #اسرائيل #اموال المقاصة #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

إليسا تتهكم على نصرالله : "مش مفروض عم نحرّر القدس؟

رفع حالة التأهب مع غزة: الشرطة الإسرائيلية تنشر الآلاف من عناصرها في القدس

الأخبار الرئيسية

0

تعرف على الأخبار المضللة التي انتشرت عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع

نفق

معاريف تتساءل: إلى أي مدى دل “نفق جلبوع” على ضعف نتنياهو وإخفاقاته السياسية؟

مدير مستشفى الاوروبي يوضح مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة

مخيم جنين: الفصائل تستعد لصد عدوان محتمل يشنّه الاحتلال الاسرائيلي

واشنطن تعقب على تصريحات بينت الاخيرة: اتفاقيات “أبراهام” ليست بديلا لسلام فلسطيني إسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية