أسير يدخل عاما جديداً .. أحكام وتجديد إداري وإفراجات

رام الله /سما/

دخل اليوم، الأسير خليل يوسف جبارين (21 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16/09/2018، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة أخرى ، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية ، على الأسير عرفات عبد الرحيم صادق من جنين بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً ، والأسير حازم علاء الجميل من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف، والأسير رياض فتحي أبو خليل من رام الله بالسجن الفعلي لمدة عام . وجددت محكمة عوفر العسكرية الاعتقال الإداري للأسير اياد صافي من مخيم الجلزون للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 شهور ,

وأفرج الاحتلال عن الأسير أحمد محمود طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اعتقال استمر 3 شهور ودفع غرامة مالية قيمتها 4000 شيكل ، والأسير الطالب فى الثانوية العامة عمران إسماعيل الملاح من مدينة دورا بالخليل بعد اعتقال استمر 4 شهور ، و الأسير راشد حسن قواريق من بلده بيتا جنوب نابلس بعد اعتقال استمر شهرين.