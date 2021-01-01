يانج بويز يصعق مانشستر يونايتد بفوزٍ مُثير في الأبطال

وكالات / سما /

نجح فريق يانج بويز في تحقيق فوز مُثير على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بهدفين لهدف، في مُستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب دي سويس قد بدأ عن طريق الدون كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية رائعة من مُواطنه برونو فيرنانديز.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بهدفٍ في الدقيقة 66 عن طريق مومي نجامالو، وذلك بعد فشل دفاع اليونايتد في التعامل مع كرة عرضية أرضية لتجد لاعب الفريق السويسري الذي أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل ثيوسون سيباتشو هدف الفوز لأصحاب الأرض بعد تمريرة خاطئة من جيسي لينجارد أهدى بها مُهاجم الفريق المُنافس فرصة للانفراد بد خيا والتسجيل في مرماه.

وشهدت الدقيقة 35 من المُباراة طرد لاعب اليونايتد الشاب أرون بيساكا بعد تدخل عنيف على لاعب الفريق السويسري ليُشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء.

وسيلتقي بعد قليل في إطار نفس المجموعة فريقا أتالانتا الإيطالي مع فياريال الإسباني على أرض ملعب لا سيراميكا الخاص بالفريق الإسباني في مُباراة تعد بالكثير.

وسيلتقي مانشستر يونايتد المُباراة المُقبلة ضد فياريال يوم 29 سبتمبر على أرض أولد ترافورد، فيما يلتقي أتالانتا مع يانج بويز على أرض ملعب أتليتي أزوري في بيرجامو في نفس اليوم.