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مسؤول إسرائيلي : "نأمل ألا نكون في طريقنا إلى جولة قتال في غزة"

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : "نأمل ألا نكون في طريقنا إلى جولة قتال في غزة"



القدس المحتلة / سما /

قال  رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن باراك اليوم الثلاثاء أنه يأمل ألا نكون في طريقنا إلى جولة قتال في غزة .

واوضح المسؤول الاسرائيلي في تصريحات اذاعية صباح اليوم ان ذلك - يعتمد الأمر على إدراك حمـاس أن هناك قواعد جديدة اليوم - اليوم نرد على كل إطلاق للصواريخ ونرد بقسوة - إننا نضر بقدرتهم على إنتاج الأسلحة، ونلحق الضرر بقواعدهم وهذا يؤلمهم جدا جدا على حد زعمه .

وزعم بن باراك ان  التصعيد بسبب انه  من الصعب جدًا على حماس قبول مخطط إدخال الأموال القطرية، والمصريون عامل مهم في هذا الأمر لأنهم الوسيط، لكن في النهاية تتخذ حماس قراراتها بنفسها وفق قوله .

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