  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لهذا السبب .. بايدن يجمد ويحجب بعض المساعدات العسكرية لمصر

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. بايدن يجمد ويحجب بعض المساعدات العسكرية لمصر



القاهرة / وكالات /

​قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجميد وحجب جزء من المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان فيها، كما ارتأت فرض قيود على استخدام الجزء الباقي من تلك الأموال، علما أن قيمة المساعدات المشروطة تبلغ 300 مليون دولار.

وبحسب ما ورد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤول أميركي، فإن القرار هو حل وسط قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر، ولكن يمكن القول ايضا إنه موقف يميل لحقوق الإنسان أكثر مما اتخذته الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وأضاف المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام التنازل، الذي كان من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا، ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، ولكن يمكن لوزارة الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من 300 مليون لمصر، ولكنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفاد موقع "بوليتيكو" أنه يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في وظائف معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي مناطق مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.

وقال الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن، إنهما ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بالدول المتحالفة بقيادة دكتاتوريين مثل مصر عبد الفتاح السيسي.

ودفع العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الالتزام بهذا المثل الأعلى وحجب 300 مليون دولار بالكامل إلى مصر، وأشاروا من بين أمور أخرى إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الأصوات، التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل كان السيناتور كريس مورفي، والذي أكد بأنه لن يكون راضيا عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذها بايدن.

وقال مورفي إن القانون واضح تماما، وهو أنه لا يمكنك تقديم 300 مليون دولار هذه، إلا إذا كان بإمكانك إثبات حدوث تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

"الأمن الإسرائيلي" يشير إلى المكان المحتمل لأحد الأسيرين الفارين ويؤكد صعوبة القبض عليهما

تفاصيل محادثات التوصل لاتفاق حول غزة: هذا ما طلبته القاهرة من حماس وتل أبيب

اسرائيل تفرض حظرًا على نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم

مسؤول إسرائيلي: استثمارات دول المنطقة في غزة بمركز لقاء السيسي وبينيت

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

الأخبار الرئيسية

سيسي

مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

مصلحة السجون الإسرائيلية: الزبيدي موجود في المعتقل ولم يتم إسعافه للعناية المركزة

نصر الله

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

إطلاق صواريخ غزة يقربنا من جولة جديدة: إسرائيل تستعد لاحتمال التصعيد في القدس والضفة والقطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية