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مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الإسرائيلية 12 أن مصر أبلغت حركة حماس في غزة رسالة تهديد إسرائيلية مفادها أن "إسرائيل سترد بقوة على إطلاق الصواريخ وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في القطاع.

وبحسب القناة ، من المتوقع وصول وفد من المخابرات المصرية في الأيام المقبلة إلى غزة للتأكد من أن الوضع لن يخرج عن السيطرة.

وزعمت اسرائيل أن حركة حماس فتحت جبهة أخرى في الضفة الغربية ، ودفعت الشباب إلى تنفيذ عمليات.

كذلك تتهم اسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إطلاق صواريخ خلال الأيام الماضية.

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