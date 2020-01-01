الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات بكورونا وارتفاع الإصابات الخطيرة إلى 684

القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 6,391 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية.

وسُجلت الإصابات الجديدة بعد إجراء نحو 117 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة لتصل إلى 5.7%، وفقا للمعطيات الرسمية التي أوردتها الوزارة.

وبيّنت المعطيات أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية وصل إلى 1,120 حالة؛ 684 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 186 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

ووُصِفت 247 حالة بـ"الحرجة"، أشارت المعطيات إلى أن 174 إصابة بحالة "متوسطة"، و250 بحالة "طفيفة".

وأوضحت الوزارة أن 65% من الحالات الخطيرة (433 حالة) سجلت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا على الإطلاق، و169 منهم لم يتلقوا جرعة التعزيز (الجرعة الثالثة)، في حين تلقى 59 مصابا بحالة خطيرة جرعات التطعيم الثلاث.

وبيّنت المعطيات ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 7,406 حالة، وذلك بعد تسجيل 5 حالات وفاة منذ صباح اليوم، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، نحو 300 حالة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 80,931 حالة، علما بأنه منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، سجلت وزارة الصحة مليونا و182 ألفا و980 إصابة بالفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ مليونين و897 ألفا و702، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و551 ألفا و347، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و46 ألفا و227.