"لجان المقاومة": العمليات الفدائية تعكس رغبة شعبنا في الدفاع عن حقوقه

غزة /سما/

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أنّ العمليات الفدائية تعكس رغبة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وثوابته الخالصة، وتوضح مدى اهتمام شعبنا بمشروعه الوطني والنضالي الذي سيقوده إلى التحرر.

وقالت لجان المقاومة في بيان "إنّ الشاب المِقدام الثائر باسل خالد منفذ العملية الفدائية جنوب الخليل، يُسطر أروع ملاحم البطولة والإصرار على تقديم ما بدا وتجلّى بُغية تحقيق حلم الاستقلال وتطهير كامل أرضنا".

وأشارت أن محاولة إصابته تأكيد "صهيوني" خبيث على لجم النشاطات الفدائية والفعاليات الشعبية التي تشعل ساحات وميادين الضفة.

وأكدت لجان المقاومة أنّ محاولات العدو العبثية في فرض سيطرته وإسهابه في القتل ونهمه للدماء، لن تُثني شعبنا عن تقديم ما يلزم لأجل استمرار شعلة النضال وشعلة المقاومة في ربوع الوطن، على اعتبار أنّ طريق التحرير تستوجب منا الدفاع وإبقاء منارة الجهاد والمقاومة مشتعلة حتى نسترد حقوقنا، ويعيش شعبنا حياته الآمنة بعيدًا عن منغصات العدو المجحفة.