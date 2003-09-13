أسيران يدخلان أعواماً جديدة وأحكام وتمديد وإفراجات

رام الله /سما/

دخل، اليوم الاثنين، أسيران في سجون الاحتلال أعوماً جديدة.

ودخل الأسير مجدي بركات عبد الغفار الزعتري (42 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/09/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، كما دخل الأسير يوسف حسن أحمد قيسية (47 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/09/2005م، هو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات.

من جهة أخرى، حكمت محكمة سالم العسكرية على الأسير هشام باسم الهندي من قرية روجيت قضاء نابلس بالسجن الفعلي لمدة 48 شهراً، إضافة الى غرامة ماليه بقيمة 8000 شيكل، والأسير عمران عبد الرحمن جميل من رام الله ، بالسجن الفعلي لمدة عامين والأسير رمزي فتحي منصور من طولكرم ، بالسجن الفعلي لمدة عام.

ومددت المحكمة، اعتقال الأسير مالك ياسر فشافشه من جنين حتى تاريخ 19/9/2021 ، وهو معتقل منذ ما يقارب شهر ونصف ، والأسير زهير أحمد داود من نابلس حتى الثلاثاء القادم لاستكمال التحقيق معه وهو معتقل منذ شهر ونصف، والأسير عمر باسم أبو زيتون من بلدة بيتا جنوب نابلس حتى الأحد القادم وهو معتقل منذ شهر ونصف، والأسير أسيد معلا من بلدة بيتا جنوب نابلس حتى الثلاثاء القادم وهو معتقل منذ شهر، و الأسير معتصم دويكات من نابلس حتى تاريخ 19/9/2021 وهو معتقل منذ 35 يوما، والأسير عماد أحمد شقيقات من بلدة جبع قضاء جنين حتى تاريخ 19/9/2021 ، والأسير محمد دويك من العيسوية حتى إشعار آخر، علما أنه معتقل منذ ثلاثة أشهر.

وأفرج الاحتلال عن الأسير فارس محمود خليفة من طولكرم بعد قضاء محكوميته البالغة 45 شهرا ، و الأسير وليد توفيق غوادره من قرية بير الباشا جنوب جنين بعد اعتقال دام 30 شهراً، والأسير عاصم العبد من قرية كوبر قضاء رام الله ، بعد اعتقال استمر 5 أشهر.

والأسير عبد الله خالد الكركي من الخليل بعد اعتقال استمر عامين، والأسير يعقوب أبو لاوي من أريحا يتنسم الحرية بعد اعتقال دام 12 شهراً .