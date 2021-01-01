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مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

الإثنين 13 سبتمبر 2021 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري



القدس المحتلة /سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تشديد الرقابة من قبل القاهرة على معبر رفح والبضائع التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة لمنع تعاظم قوة حماس.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية، عن المسؤول الذي حضر اللقاء، قوله إن بينيت طلب من السيسي ضرورة إحكام السيطرة على معبر رفح لمنع دخول المواد الخام التي من شأنها أن تسمح لحركة حماس بتجديد قدراتها العسكرية.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن اللقاء ناقش أيضًا قضايا أخرى منها البرنامج النووي الإيراني، وما وصفه بـ “العدوان الإيراني الإقليمي”، والتوسع التجاري بين الجانبين، وجهود تهدئة الأوضاع بغزة، ومنع تصاعد حماس من خلال إحكام السيطرة على معبر رفح، وقضايا تتعلق بالتدخل التركي في ليبيا والأزمة بين مصر واثيوبيا بشأن سد النيل، والتعامل مع الأوضاع في مواجهة “الإرهاب” بسيناء.

وتخشى إسرائيل من عدم وجود سيطرة كاملة على المواد الهندسية الثقيلة ومواد الإعمار التي يتم نقلها لغزة، وتتخوف من أن حماس قد تستخدمها لتجديد الأنفاق “وتهريب مواد خام” عبر المعبر لتجديد مخزونها الصاروخي. كما ذكر موقع واللا العبري.

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