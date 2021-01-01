إطلاق صواريخ غزة يقربنا من جولة جديدة: إسرائيل تستعد لاحتمال التصعيد في القدس والضفة والقطاع

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن التقديرات لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية أن استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيقرب تل أبيب من معركة أخرى.

وبحسب القناة، فإنه بعد 4 أشهر من عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على غزة)، توتر في ظل التصعيد المتواصل وإطلاق الصواريخ لليلة الثالثة على التوالي.

من جهتها نقلت قناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه لا زال هناك إمكانية للوصول لتهدئة في غزة رغم التصعيد والتوتر الميداني الحالي.

وأشارت القناة، إلى أن هناك استعدادات إسرائيلية لإمكانية أن تشهد مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدًا متدحرجًا في ظل حالة التوتر الحالية منذ “هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع”.

وخشيةً من إطلاق صواريخ أخرى الليلة، ألغت بلدية سديروت فعاليات دينية للاحتفال بأعياد يهودية.

وفي السياق، قال عومير بارليف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لقناة ريشت كان، إن إسرائيل تستعد نستعد لاحتمال التصعيد في القدس والضفة وغزة.

وأضاف بارليف ” أي حدث يمكن أن يستفز ويوتر المنطقة بأكملها .. وهناك احتمال لربط جميع الجبهات ببعضها”.