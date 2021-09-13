فيديو.. قوات الاحتلال تطلق النار على شاب قرب مفترق عصيون بزعم تنفيذه عملية طعن

بيت لحم / سما /

أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين النار على شاب، لدى تواجده قرب مفرق مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على شاب لم تعرف هويته حتى الآن، ما أدى لإصابته، وقامت قوات الاحتلال بسحله باتجاه محطة الباصات بعد اطلاق النار عليه.

ويشهد مفترق عصيون أزمة مرورية خانقة، حيث هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وسيارات الاسعاف نحو المكان.