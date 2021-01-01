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تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

الأحد 12 سبتمبر 2021 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام



رام الله / سما /

​تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، عمليات البحث عن الأسيرين الفارين من سجن الجلبوع،  بعد اعتقال الأسرى الأربعة الآخرين، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الأسيرين الطليقين، مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي، لا يتواجدان معا وإنما افترقا، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتتركز عمليات البحث عن الأسيرين في منطقتي مدينتي يوكنعام وجنين. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات في قرية يعبد وقرى أخرى قريبة من جنين، بادعاء وجود تقديرات بأن أحد الأسيرين نجح بالدخول إلى الضفة الغربية.

ومددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، مساء أمس، اعتقال الأسرى الأربعة من سجن "الجلبوع"، بتسعة أيام لغاية 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد إعادة اعتقالهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، فجر أمس، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة، مساء أول من أمس.

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