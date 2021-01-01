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الاحتلال يقمع مسيرة اسناد للأسرى قرب المدخل الشمالي لبيت لحم

السبت 11 سبتمبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مسيرة اسناد للأسرى قرب المدخل الشمالي لبيت لحم



بيت لحم /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المشاركين في مسيرة اسناد لأسرى “جلبوع” الستة الذين انتزعوا حريتهم، وذلك على مدخل بيت لحم الشمالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا للمطالبة بحماية الأسرى الستة وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قمعت صباح وبعد ظهر اليوم مسيرات طلابية سلمية مطالبة بوقف الانتهاكات والإجراءات القمعية بحق أسرانا الأبطال، وضرورة حماية الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”.

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